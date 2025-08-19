PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagmittag gegen 12:30 Uhr meldete ein 35-jähriger Skodafahrer der Polizei, dass er in der Schlachthofstraße einen VW beobachtet hatte, der gegen sein Auto gefahren war. Der Fahrer des VW sei nach dem Unfall einfach weggefahren. Der entstandene Unfallschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Fahndung konnte der 20-jährige Unfallverursacher zu Fuß in der Fahrlachstraße angetroffen und kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von etwas über 1,1 Promille, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Unklar ist, wem genau der VW des 20-Jährigen gehört, weshalb das Polizeirevier Mannheim-Oststadt die Ermittlungen aufgenommen hat.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

