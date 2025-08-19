POL-MA: Mannheim: Streit um unbezahlte Rechnung eskaliert

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mannheim (ots)

Am Montag nahm am frühen Nachmittag ein 20-Jähriger in einem Imbiss in der Ladenburger Straße Speisen und Getränke zu sich. Beim anschließenden Bezahlen der Rechnung funktionierte seine EC-Karte nicht. Als Pfand für das ausstehende Geld hinterließ der Mann seinen Führerschein beim 49-jährigen Imbissbetreiber. Jenem kamen dann aber Zweifel an der Echtheit des Dokuments und rannte um kurz nach 14:30 Uhr dem 20-Jährigen hinterher. Dieser befand sich bereits in seinem Auto und wollte losfahren. Um dies zu verhindern, stellte sich der 49-Jährige vor das Fahrzeug. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 20-Jährige trotzdem los. Der Imbissbetreiber setzte sich auf die Motorhaube und schlug mehrfach mit der Faust auf die Karosserie. Nach einer Fahrtstrecke von gut 200 Metern verlor der Mann den Halt und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht. Der 49-Jährige rappelte sich auf und begab sich zum Polizeirevier Mannheim-Käfertal und erstattete dort Anzeige. Ungefähr zur gleichen Zeit meldete sich der 20-Jährige telefonisch, um seinerseits Anzeige zu erstatten. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Tatumstände auf. Eine erste Überprüfung ergab, dass es sich bei dem als Pfand hinterlegten Führerschein um ein Original handelte.

