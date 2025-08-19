PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/B39/B292: Fahrzeug überschlagen, PM Nr.2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 14:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Hyundai-Fahrer die B292 von Eschelbach kommend in Fahrtrichtung Eichtersheim. Unmittelbar nach dem Ortsausgang von Eschelbach in einer Linkskurve, kam der 18-Jährige, womöglich aufgrund Sekundenschlafs, nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde am dortigen Hang abgewiesen und kam auf dem Fahrzeugdach im Seitengraben zum Liegen. Der junge Mann konnte das Fahrzeug noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig und unverletzt verlassen. Durch den Rettungsdienst wurde der 18-Jährige jedoch vorsorglich medizinisch betreut. Am Hyundai entstand ein Totalschaden. Ebenso wurde die Böschung leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

