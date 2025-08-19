Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte brechen in Blumengeschäft ein - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 03 Uhr und 05 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu einem Blumengeschäft im Ulmenweg. Im Inneren des Geschäfts durchwühlte die Täterschaft diverse Schubladen und leerte die Geldkasse. Das darin enthaltene Bargeld sowie ein IPad, mehrere Vasen und Blumen nahmen die Täter an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621 / 3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell