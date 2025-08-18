Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfälle aufgrund umgestürzter Fahrbahntrennung - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Aufgrund einer umgestürzten Fahrbahnabtrennung ereigneten sich am frühen Montagmorgen in Heidelberg mehrere Verkehrsunfälle.

Kurz vor 5 Uhr beschädigten sich mehrere Autofahrer ihre Fahrzeuge, als sie die Karlsruher Straße von Leimen kommend in Richtung Heidelberg befuhren. Eine dort aufgestellte Fahrbahnabtrennung, die im dortigen Baustellenbereich aufgestellt ist, war zuvor offenbar umgestürzt und lag auf der Seite. Mindestens drei Fahrzeugführer erkannten dies zu spät, versuchten noch auszuweichen und überfuhren dennoch die Abtrennung. An einem Fahrzeug wurde ein Reifen beschädigt und die Luft entwich. Ein weiteres Fahrzeug, ein Ford, fuhr auf die umgekippte Abtrennung auf, wodurch die Ölwanne aufriss und die rechte Radaufhängung riss. Im Fahrzeug lösten die Airbags aus. Der 37-jährige Fahrer des Ford erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften vor Ort medizinisch betreut. Es entstand eine Ölspur von rund 100 Metern Länge. Ein dritter Fahrzeuglenker schließlich bemerkte die umherliegenden Trümmer des Fahrzeugs zu spät und überfuhr diese. Hierdurch wurden Reifen und Felge dessen Autos beschädigt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd zu den Gründen, warum die Abtrennung zur Seite gestürzt war, dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

