Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen - zwei Personen schwerverletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Laudenbach wurden zwei Personen schwer verletzt.

Ein 58-jähriger Mann war kurz vor 16 Uhr mit seinem Mercedes auf der B 3 in Richtung Heppenheim unterwegs. An der Einfahrt zum Kreisverkehr am Ortseingang von Laudenbach beschleunigte der Mann sein Fahrzeug ruckartig, überfuhr ein Begrenzungsmäuerchen und fuhr schließlich durch ein Gebüsch auf ein angrenzendes Feld. Hier kam er nach rund 25 Metern an einem Baum zum Stehen. Der 58-Jährige und seine Beifahrerin erlitten dabei schwere Verletzungen, der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurden. Über die Art ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Nach ersten Erkenntnissen stand der Fahrer nicht unter Alkoholeinfluss, vielmehr dürften gesundheitliche Probleme ursächlich gewesen sein.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell