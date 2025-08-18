PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen - zwei Personen schwerverletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Laudenbach wurden zwei Personen schwer verletzt.

Ein 58-jähriger Mann war kurz vor 16 Uhr mit seinem Mercedes auf der B 3 in Richtung Heppenheim unterwegs. An der Einfahrt zum Kreisverkehr am Ortseingang von Laudenbach beschleunigte der Mann sein Fahrzeug ruckartig, überfuhr ein Begrenzungsmäuerchen und fuhr schließlich durch ein Gebüsch auf ein angrenzendes Feld. Hier kam er nach rund 25 Metern an einem Baum zum Stehen. Der 58-Jährige und seine Beifahrerin erlitten dabei schwere Verletzungen, der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurden. Über die Art ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Nach ersten Erkenntnissen stand der Fahrer nicht unter Alkoholeinfluss, vielmehr dürften gesundheitliche Probleme ursächlich gewesen sein.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  18.08.2025 – 13:40

    POL-MA: Mannheim: Radfahrer mit über 1,7 Promille

    Mannheim (ots) - An Sonntagmorgen gegen 06:30 Uhr fiel Kräften des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt ein 46-jähriger Fahrradfahrer auf, welcher in Schlangenlinien durch die H-Quadrate fuhr. Auch nachdem dieser von seinem Fahrrad abgestiegen warm konnte er sich nur auf seinen Beinen halten, indem er sich gegen eine Wand lehnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 46-Jährigen einen Wert von ...

    mehr
  18.08.2025 – 13:38

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Rollstuhlfahrerin

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstag gegen 15:20 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Rollstuhlfahrerin. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 83-jährige Fahrerin eines Toyota die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof, als eine 64-jährige Rollstuhlfahrerin ...

    mehr
  18.08.2025 – 13:31

    POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Unfall an Stauende

    St. Leon-Rot (ots) - Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr kam es auf der A6 bei St. Leon Rot in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Unfall am Stauende, bei welchem unter anderem ein Wohnwagen stark beschädigt wurde. Ein 50-jähriger Renault-Fahrer erkannte die stehenden Fahrzeuge auf der Autobahn zu spät und kollidierte mit dem Heck des Wohnwagens. Durch die Wucht des ...

    mehr
