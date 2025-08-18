PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Rollstuhlfahrerin

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 15:20 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Rollstuhlfahrerin. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 83-jährige Fahrerin eines Toyota die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof, als eine 64-jährige Rollstuhlfahrerin den dortigen Fußgängerüberweg querte und kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit dem Rollstuhl. Dessen Fahrerin fiel bei dem Verkehrsunfall aus ihrem Rollstuhl und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

