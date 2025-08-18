Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Unfall an Stauende

St. Leon-Rot (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr kam es auf der A6 bei St. Leon Rot in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Unfall am Stauende, bei welchem unter anderem ein Wohnwagen stark beschädigt wurde. Ein 50-jähriger Renault-Fahrer erkannte die stehenden Fahrzeuge auf der Autobahn zu spät und kollidierte mit dem Heck des Wohnwagens. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Gespann aus Wohnwagen und einem Ford auf einen davor wartenden Seat geschoben. Bei dem Unfall wurden der Renault sowie der Wohnwagen so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als 40.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell