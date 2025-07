Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Werkzeug aus LKW geklaut - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Werkzeuge aus einem Lkw in Pforzheim entwendet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag insgesamt vier Elektrowerkzeuge der Marke HILTI von bislang unbekannter Täterschaft aus einem LKW entwendet. Um an das Diebesgut zu gelangen, wurde auf bislang unbekannte Weise die Seitenscheibe des LKW eingeschlagen. Der LKW war zum Tatzeitpunkt in der Belfortstraße in Pforzheim geparkt. Der Wert des erbeuteten Diebesguts beläuft sich auf über 5.000EUR.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell