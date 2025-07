POL-Pforzheim: (FDS) Wildschapbach - Frontalzusammenstoß mit Personenschaden

Bad Wildbad (ots) - Eingebrochen worden ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Juweliergeschäft in der Innenstadt in Bad Wildbad. Nach bisherigem Kenntnisstand drang die noch unbekannte Täterschaft am frühen Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr gewaltsam in die Verkaufsräumlichkeiten ein und entwendete Bargeld und diverse ...

mehr