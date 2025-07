Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Einbruch in Juwelier; Polizei sucht Zeugen

Bad Wildbad (ots)

Eingebrochen worden ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Juweliergeschäft in der Innenstadt in Bad Wildbad.

Nach bisherigem Kenntnisstand drang die noch unbekannte Täterschaft am frühen Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr gewaltsam in die Verkaufsräumlichkeiten ein und entwendete Bargeld und diverse Schmuckstücke im höheren fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

