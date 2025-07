POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Pforzheim (ots) - Am Freitagabend kurz nach 20 Uhr befuhr ein 23-jähriger aus dem Enzkreis mit einem PKW der Marke Hyundai die K4530 von Eisingen in Richtung Kieselbronn. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der PKW in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und etwa 150 Meter weiter in einem Feld zum Stehen und geriet in Brand. Der 24-jährige ...

