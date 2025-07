Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher in Untersuchungshaft

Illingen (ots)

Am 10.07.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen am nördlichen Ortsrand von Illingen. Der mutmaßliche Täter konnte auf der Flucht von der Polizei festgenommen werden. Noch am gleichen Tag wurde er dem Haftrichter vorgeführt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich der 31-jährige Tatverdächtige kurz nach 1 Uhr über ein gekipptes Fenster Zugang zu einem Wohnanwesen im Gertrud-Bäumer-Weg. Im Inneren traf dieser im weiteren Verlauf auf eine Bewohnerin und ergriff umgehend, wohl ohne Beute zu machen, die Flucht. Unverzüglich wurden mehrere Funkstreifenbesatzungen, ein Diensthundeführer und ein Polizeihubschrauber in die Fahndungsmaßnahmen eingebunden. Der Flüchtende versuchte sich nach einigen hundert Metern in einer Baugrube im Bereich der Einsiedlerstraße zu verstecken, konnte jedoch letztendlich vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme, auch unter Zuhilfenahme eines Diensthundes, wurde der Tatverdächtige leicht verletzt. Ebenso verletzten sich zwei Polizeibeamte im Zuge der Maßnahme leicht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - wurde der dringend Tatverdächtige am Donnerstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt, welcher Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte.

Der Mann mit moldauischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Calw und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - dauern weiter an.

Sachdienliche Hinweise, sowohl zum Vorfeld der Tat als auch im Zuge der Flucht nimmt der Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 entgegen.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Benjamin Koch, Polizeipräsidium Pforzheim

