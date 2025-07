Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Raub auf offener Straße - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Drei Unbekannte haben am Dienstagnachmittag einen Mann überfallen und ausgeraubt.

Der Geschädigte befand sich am 08.07.2025 gegen 14:30 Uhr in der Simmlerstraße in Pforzheim fußläufig auf dem Weg zu einem Bekannten. Im Bereich einer Unterführung passierte er drei männliche Personen, welche dort auf einer Parkbank saßen. Als der Mann bemerkte, dass ihm die Personen folgten und sich umdrehen wollte, wurde er unvermittelt zu Boden gestoßen und in der Folge ins Gesicht geschlagen. Einer der Tatverdächtigen ergriff den Geldbeutel des Geschädigten, entnahm daraus Bargeld in dreistelliger Höhe und warf die Geldbörse im Anschluss auf den Boden. Danach entfernten sich die Männer und ließen den Geschädigten zurück.

Die drei Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- 20 bis 25 Jahre alt - 170 bis 180 cm groß - Vollbart - Arabischer Phänotyp

Einer der Männer habe blondierte Haare gehabt. Bekleidet waren die Unbekannten mit Jeans und schwarzen Jacken. Ein Tatverdächtiger habe eine schwarz-weiße ärmellose Weste getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen geben können, sich unter 07231 / 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Rico Kockrich, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell