Geeste (ots) - Zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Samstag, 14:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände des Trink- und Abwasserverbandes an der Schwefinger Straße in Meppen. Die Unbekannten entwendeten dabei mehrere hundert Wasserzähler und brachen zudem in fünf abgestellte Transporter auf dem Gelände ein. Aus den Fahrzeugen ...

