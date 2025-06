POL-EL: A31/Twist - Transporter auf Wohnmobil aufgefahren

Meppen (ots) - Am Samstagmorgen kam es gegen 07:40 Uhr in der Schützenstraße 83b zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Opel Insignia und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Fahrzeug des Geschädigten war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. An der ...

mehr