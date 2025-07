Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Remchingen (ots)

Am Donnerstagabend hat sich auf der Königsbacher Straße in Remchingen ein folgenschwerer Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer ereignet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, befuhr gegen 21:15 Uhr ein 41 Jahre alter Fahrer eines Volkswagen die Landesstraße 570 und hielt zunächst an der Einmündung zur Königsbacher Straße in Remchingen an. Anschließend fuhr er in die Königsbacher Straße ein und übersah dabei offenbar einen 44 Jahre alten Motorradfahrer, der mit einer Aprilia aus Richtung Singen kam.

Es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 9000 Euro geschätzt.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell