Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Dobel - PKW-Aufbrecher festgenommen

Pforzheim (ots)

Umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen haben am Mittwochnachmittag zu einem Festnahmeerfolg geführt.

Am 09.07.2025 gegen 12:45 Uhr beobachtete eine Frau, wie eine männliche Person erfolglos versuchte, in das auf einem Wanderparkplatz in Dobel abgestellte Fahrzeug der Zeugin zu gelangen. Im Anschluss begab sich der Mann zu einem ebenfalls dort abgestellten Wohnmobil und drang in dieses ein. Die Zeugin nahm nun auch einen weiteren Unbekannten wahr, der offenbar das Umfeld beobachtete. Nachdem die erste Person das Wohnmobil nach kurzer Zeit wieder verlassen hatte, entfernten sich die beiden Männer mit einem silbergrauen PKW in Richtung Ortsmitte. Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte schließlich einer der Tatverdächtigen auf einem Supermarktparkplatz in Dobel festgenommen werden. Aus dem Wohnmobil wurde eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten entwendet. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Die Ermittlungen zum weiteren Tatverdächtigen dauern an.

Rico Kockrich, Pressestelle

