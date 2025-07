Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Flucht nach Auffahrunfall - Zeugenaufruf

Nagold (ots)

Bislang unbekannter Pkw-Fahrer entfernt sich nach Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Herrenbergerstraße in Nagold. An der dortigen Kreuzung zeigte die Ampelanlage "rot", als ein bislang unbekannter Fahrer auf den Pkw einer bereits stehenden 37-jährigen Fahrerin auffuhr. Der Pkw wurde hierbei an der hinteren Stoßstange beschädigt. Um eine Verkehrsbehinderung zu verhindern, fuhr die 37-Jährige zunächst in eine angrenzende Bushaltestellte. Dabei sah sie die geöffnete Motorhaube des auffahrenden Pkw. Anschließend entfernte sich dieser allerdings von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Vom unfallverursachenden Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Ford-Pkw mit CW-Kennzeichen handeln soll.

Die Pkw-Fahrerin wurde in Folge des Unfalls leicht verletzt.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell