POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Betrunken mit Fahrrad unterwegs

Pforzheim (ots) - Festgenommen wurde am 09.07.2025 eine 20-jährige Frau, die im dringenden Verdacht steht, sich gemeinsam mit vier weiteren Personen in Elektronikmärkten mehrere hochpreisige Smartphones durch Betrug verschafft zu haben. Am vergangenen Mittwoch suchten innerhalb kurzer Zeit fünf Tatverdächtige, ...

mehr