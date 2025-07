Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Mutmaßliche Betrügerin in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Festgenommen wurde am 09.07.2025 eine 20-jährige Frau, die im dringenden Verdacht steht, sich gemeinsam mit vier weiteren Personen in Elektronikmärkten mehrere hochpreisige Smartphones durch Betrug verschafft zu haben. Am vergangenen Mittwoch suchten innerhalb kurzer Zeit fünf Tatverdächtige, vier Frauen und ein Mann, einen Elektronikmarkt auf der Wilferdinger Höhe auf und schlossen dort nacheinander insgesamt vier Mobilfunkverträge ab. Dabei gaben die Tatverdächtigen in den Vertragsunterlagen jeweils falsche Personalien an und legten den Mitarbeitern gefälschte belgische Ausweise vor. Unmittelbar nach Vertragsschluss wurden ihnen sodann gegen eine geringe Anzahlung vier hochpreisige Smartphones im Gesamtwert von über 5.300,00 Euro ausgehändigt. Angesichts der Täuschung über ihre wahre Identität wollten die Tatverdächtigen die im Vertrag vereinbarten monatlichen Gebühren offenbar nie bezahlen. Als die Mitarbeiter des Geschäfts schließlich Verdacht schöpften und weitere Vertragsabschlüsse verweigerten, begab sich die Gruppierung zu einem anderen, in der Nähe befindlichen Elektronikmarkt. Während dort sogleich unter falschem Namen zwei weitere Mobilfunkverträge über hochpreisige Smartphones abgeschlossen wurden, erfuhr eine Mitarbeiterin des Marktes von den vorangegangenen Vorfällen im benachbarten Elektronikmarkt. Als diese Mitarbeiterin sich daraufhin den Tatverdächtigen näherte und diese ansprechen wollte, ergriffen diese sogleich die Flucht. Dabei konnte jedoch ein Security-Mitarbeitern eine 20-jährige Frau festhalten, die soeben die zwei neuen Mobilfunkverträge abgeschlossen hatte. Die Frau wurde sodann der Polizei übergeben, die ihr die vorläufige Festnahme erklärte. Die 20-Jährige spanische Staatsangehörige wurde daraufhin am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim erließ dieser sodann Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Die 20-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft. Gegen sie wird durch das Polizeirevier Pforzheim-Nord und die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges sowie der Urkundenfälschung ermittelt. Die vier weiteren Tatverdächtigen sind derzeit noch flüchtig. Ob die Gruppierung in der Region möglicherweise noch weitere gleichartige Taten verübt hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

