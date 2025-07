Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Amtsgericht Backnang verurteilt Spediteur wegen illegaler Beschäftigung von Fahrern aus Usbekistan

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Nach Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit verurteilte das Amtsgericht Backnang den 37-jährigen Inhaber einer Spedition zu einer Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann in den Jahr 2021 und 2022 insgesamt zwölf Lastwagenfahrer aus Usbekistan illegal in seinem Weinstadter Fuhrunternehmen beschäftigt hat. Der Firmenchef zahlte dabei den Männern, die ausschließlich über Kurzzeit-Aufenthaltstitel anderer EU-Mitgliedsstaaten verfügten, teilweise keinen oder nur einen sehr geringen Lohn, der weit unter der geltenden Mindestlohngrenze lag. Die Fahrer waren zeitweise auf direkte Zahlungen der Auftraggeber ihrer Spedition angewiesen, um sich verpflegen zu können. Zudem hatte der Mann keinen der Fahrer zur Sozialversicherung angemeldet. Der Urteilsspruch des Backnanger Amtsgerichts lautet auf illegales Einschleusen von Ausländern mit Erlangen eines Vermögensvorteils. Als weitere Auflage muss der Mann 4.000 Euro an einen Bewährungshilfeverein bezahlen. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell