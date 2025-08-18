PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer mit über 1,7 Promille

Mannheim (ots)

An Sonntagmorgen gegen 06:30 Uhr fiel Kräften des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt ein 46-jähriger Fahrradfahrer auf, welcher in Schlangenlinien durch die H-Quadrate fuhr. Auch nachdem dieser von seinem Fahrrad abgestiegen warm konnte er sich nur auf seinen Beinen halten, indem er sich gegen eine Wand lehnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 46-Jährigen einen Wert von über 1,7 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 46-Jährige zeigte wenig Einsicht und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten währen der gesamten Kontrolle. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Zudem muss sich der 46-Jährige nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christina Schoch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren