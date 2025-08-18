PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/B39/B292: Fahrzeug überschlagen, PM Nr.1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 14:50 Uhr kam es auf der B39/B292 zwischen Eschelbach und Eichtersheim zu einem alleinbeteiligten Unfall eines Hyundai. Aus bislang unbekannten Gründen kam ein Hyundai-Fahrer von der Straße ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Ersten Erkenntnissen nach wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten kommt es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

