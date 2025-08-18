Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/L722: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 14:20 Uhr ereignete sich auf der L722, auf der Höhe der Auffahrt zur A 61, ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein Fahrzeug die L722 in Fahrtrichtung Speyer. Zur selben Zeit befuhr ein weiteres Fahrzeug die L722 von Speyer kommend und beabsichtigte im Weiteren, nach links auf die A61 in Fahrtrichtung Koblenz zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurden die Unfallbeteiligten verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Aufräum- und Bergungsmaßnahmen kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

