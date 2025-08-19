PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 64-Jähriger von zwei Unbekannten verletzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Als sich ein 64 Jahre alter Mann am frühen Dienstagmorgen gegen 03:10 Uhr in der Seckenheimer Straße aufhielt, wurde er aus bislang unbekannten Gründen unvermittelt von zwei ihm unbekannten Männern geschlagen und getreten. Der Mann fiel dabei verletzt zu Boden. Die Unbekannten flüchteten. Ein zufällig vorbeifahrendes Streifenteam des Polizeireviers Landeburg wurde auf den am Boden liegenden Mann aufmerksam. Während der Kontaktaufnahme stellten die Beamten Verletzungen im Kopfbereich des 64-Jährigen fest. Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Personen mit südländischem Aussehen, etwa 20-25 Jahre alt, gehandelt haben. Einer der Männer trug einen langen, dunklen Pferdeschwanz. Nach der ersten medizinischen Versorgung des Mannes wurde er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Der Polizeiposten Mannheim-Seckenheim des Polizeireviers Ladenburg hat nun die weiteren Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621 48971 oder beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203 / 93050, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 11:21

    POL-MA: Mannheim: Streit um unbezahlte Rechnung eskaliert

    Mannheim (ots) - Am Montag nahm am frühen Nachmittag ein 20-Jähriger in einem Imbiss in der Ladenburger Straße Speisen und Getränke zu sich. Beim anschließenden Bezahlen der Rechnung funktionierte seine EC-Karte nicht. Als Pfand für das ausstehende Geld hinterließ der Mann seinen Führerschein beim 49-jährigen Imbissbetreiber. Jenem kamen dann aber Zweifel an der Echtheit des Dokuments und rannte um kurz nach ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 09:30

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/B39/B292: Fahrzeug überschlagen, PM Nr.2

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag gegen 14:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Hyundai-Fahrer die B292 von Eschelbach kommend in Fahrtrichtung Eichtersheim. Unmittelbar nach dem Ortsausgang von Eschelbach in einer Linkskurve, kam der 18-Jährige, womöglich aufgrund Sekundenschlafs, nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde am dortigen Hang abgewiesen und kam auf dem ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 09:28

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte brechen in Blumengeschäft ein - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Samstag, in der Zeit zwischen 03 Uhr und 05 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu einem Blumengeschäft im Ulmenweg. Im Inneren des Geschäfts durchwühlte die Täterschaft diverse Schubladen und leerte die Geldkasse. Das darin enthaltene Bargeld sowie ein IPad, mehrere Vasen und Blumen nahmen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren