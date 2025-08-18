Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Vorhalle gesucht

Hagen-Vorhalle/Wehringhausen (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntagabend (17.08.2025) zwei Autos, die über die Weststraße fuhren und immer wieder stark beschleunigten. Zunächst war der Verkehrsteilnehmer auf Höhe der Vorhaller Straße auf einen Audi aufmerksam geworden, der mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung des Kreisverkehrs fuhr. Dieser scherte vor dem Zeugen ein und bremste stark ab. Dann fuhr ein schwarzer Tiguan neben den Audi und nach einem Handzeichen bremsten beide Autofahrer ihre Fahrzeuge fast bis zum Stillstand ab. Anschließend beschleunigten sie stark. Dieses Fahrmanöver beobachtete der Zeuge auf dem Weg bis nach Wehringhausen mehrfach. In Wehringhausen hielt der Audi-Fahrer an und ließ drei Personen aussteigen. Der Fahrer des Tiguan fuhr in unbekannte Richtung weiter. Auch er hatte nach Angaben des Zeugen mehrere männliche Mitfahrer. Die alarmierten Polizeibeamten kontrollierten den 24-Jährigen Audi-Fahrer. Wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens leiteten sie ein Strafverfahren gegen ihn ein und beschlagnahmten sein Auto und seinen Führerschein. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen VW Tiguan und dessen Fahrer machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

