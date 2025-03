Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fund einer Handtasche auf dem Parkplatz in der Friedenstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 27.02.2025 um 14:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Kaufland Marktes in der Friedenstraße in Wilhelmshaven eine Handtasche aufgefunden und von einer Frau am Infostand abgegeben.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet die ehrliche Finderin, die die Tasche abgegeben hat, sich unter 04421 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell