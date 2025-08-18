Polizei Hagen

POL-HA: Ruhestörung endet für aggressiven Hagener im Polizeigewahrsam

Hagen-Eilpe (ots)

Als Polizisten am Sonntag (17.08.2025) gegen 14 Uhr zu einer Ruhestörung in der Delsterner Straße gerufen wurden, zeigte sich ein 37-Jähriger den Beamten gegenüber hochgradig aggressiv. Der Mann schrie laut herum. Auch mehrmalige Aufforderungen, sich zu beruhigen, zeigten keine Wirkung. Der Hagener wollte sich darüber hinaus nicht ausweisen, fing an, die Einsatzkräfte zu filmen, gestikulierte stark und kam den Einsatzkräften unangemessen nahe. Die Streifenwagenbesatzung forderte deshalb Unterstützung an. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen sperrte er sich. Während der Fahrt schrie er, wollte den Sicherungsgurt von sich entfernen und zeigte sich weiterhin verbal und körperlich aggressiv, im Rahmen, wie es die angelegten Handfesseln zuließen. Dann wollte er einen Polizisten mit einem Kopfstoß treffen. Der 37-Jährige wurde angezeigt. (arn)

