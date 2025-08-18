PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Ziviler Einsatztrupp der Hagener Polizei erkennt per Haftbefehl gesuchten Mann wieder

Hagen-Mitte (ots)

Bei einer Streifenfahrt in der Innenstadt erkannten Polizeibeamte des zivilen Einsatztrupps der Hagener Polizei einen seit November 2023 per Haftbefehl gesuchten Mann wieder. Gegen 21.30 Uhr wurden sie an einem Fußgängerüberweg an der Schwenke auf den 45-Jährigen aufmerksam und verhafteten ihn. Er muss nun wegen schweren Diebstahls eine mehrmonatige Haftstrafe absitzen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

