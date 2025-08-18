POL-HA: Ziviler Einsatztrupp der Hagener Polizei erkennt per Haftbefehl gesuchten Mann wieder
Hagen-Mitte (ots)
Bei einer Streifenfahrt in der Innenstadt erkannten Polizeibeamte des zivilen Einsatztrupps der Hagener Polizei einen seit November 2023 per Haftbefehl gesuchten Mann wieder. Gegen 21.30 Uhr wurden sie an einem Fußgängerüberweg an der Schwenke auf den 45-Jährigen aufmerksam und verhafteten ihn. Er muss nun wegen schweren Diebstahls eine mehrmonatige Haftstrafe absitzen. (sen)
