Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abo- Falle

Sömmerda (ots)

Im Zeitraum vom 01.05.2025 bis zum 01.08.2025 kam es zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer 36-jährigen Frau aus Sömmerda. Die bislang unbekannten Täter nutzten unbefugt persönliche Daten der Geschädigten, um in ihrem Namen ein Zeitschriftenabonnement abzuschließen. Die Betroffene erhielt daraufhin eine Zahlungsaufforderung sowie eine Mahnung. Da ihr ein Vertragsabschluss des Magazins "GALA" nicht bekannt war, kam sie der Aufforderung nicht nach. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs in Verbindung mit der Fälschung beweiserheblicher Daten eingeleitet. Die Polizei warnt vor sogenannten Abo-Fallen. Achten Sie darauf, wem Sie Ihre persönlichen Daten anvertrauen. Geben Sie keine sensiblen Informationen an unbekannte oder zweifelhafte Stellen weiter. Sollte sie unberechtigte Forderungen erhalten, leisten Sie keine Zahlungen und wenden Sie sich umgehend an Ihre örtliche Polizeidienststelle oder dem Verbraucherschutz. (CB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell