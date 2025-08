LPI-EF: Mehrere Alkoholfahrten am Wochenende

Erfurt (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 01.08.2025, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer vollständig umzäunten Großbaustelle im Peter-Vischer-Weg in Erfurt. Dort entwendeten sie 450 Meter Kupferkabel im Wert von rund 9000,- Euro. Zudem verursachten die Langfinger einen Sachschaden von 600,- Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der ...

