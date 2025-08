Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Drogen- und Alkoholverstöße im Straßenverkehr festgestellt

Sömmerda (ots)

Am 01. und 02. August 2025 stellten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Sömmerda im Rahmen der Verkehrsüberwachung mehrere Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz fest. Insgesamt wurden fünf Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss berauschender Mittel beziehungsweise alkoholisiert festgestellt. Gegen alle wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Der erste Verstoß ereignete sich am Abend des 01.08.2025 in Haßleben. Ein 49-jähriger Fahrer eines Quads wurde kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Kurz darauf, ebenfalls am 01.08., fiel ein 42-jähriger Fahrer eines dreirädrigen Kleinkraftfahrzeugs (bis 20 km/h) in der Erfurter Straße in Sömmerda auf. Auch hier reagierte der Drogenvortest positiv.

Ein weiterer Verstoß ereignete sich noch am selben Abend in Sömmerda. Der 45jährige Fahrer eines polnischen Fahrzeugs stand nicht nur unter dem Einfluss berauschender Mittel (positiver Drogenvortest und Atemalkoholwert von 0,51 Promille), sondern verfügte auch über keine gültige Fahrerlaubnis.

Am frühen Morgen des 02.08.2025, nach Mitternacht, wurde in der Erfurter Straße in Sömmerda ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte positiv.

Den Abschluss bildete ein Vorfall in den Abendstunden des 02.08.2025: Ein 56-jähriger Radfahrer wurde mit einem Atemalkoholwert von 1,95 Promille in Sömmerda festgestellt.

Gegen sämtliche Personen wurden Bußgeld oder Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr bzw. Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. In den allen Fällen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die erheblichen Gefahren und rechtlichen Konsequenzen hin, die das Führen von Fahrzeugen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss mit sich bringt. (TS)

