Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer verliert Kontrolle - Zwei Personen schwer verletzt

Hagen-Rummenohl (ots)

Am Sonntag (17.08.2025) kam es gegen 19:20 Uhr auf der Rummenohler Straße in Fahrtrichtung Priorei zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrer eines Audi verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei kollidierte der Pkw mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW. Eine 50-jährige Frau, die sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhielt, wurde durch den Unfall schwer verletzt. Der 22-jährige Audi-Fahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen; es besteht Lebensgefahr. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Hagener Polizei wurde bei der Unfallaufnahme durch Kräfte der Polizei des Märkischen Kreises unterstützt. Zudem kam ein Unfallaufnahmeteam aus Dortmund zum Einsatz. Die Rummenohlstraße ist derzeit im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (hir)

