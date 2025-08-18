Polizei Hagen

POL-HA: Geschwindigkeitskontrollen in Hagen - Motorradfahrer mit knapp 100 km/h bei erlaubten 50 km/h

Hagen (ots)

Am Sonntag (17.08.2025) kontrollierte der Verkehrsdienst der Hagener Polizei den Verkehr auf der Dahler Straße in Richtung Sauerland. Bei erlaubten 50 km/h fuhr ein Motorrad mit 98 km/h durch die Messstelle. Nach Abzug der Toleranz bleibt eine Überschreitung von 45 km/h. Der Bußgeldkatalog sieht dafür außerhalb geschlossener Ortschaften ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot vor. Im Stadtteil Hagen-Boele fuhr ein BMW-Cabrio mit 70 km/h bei erlaubten 30 km/h durch die Messstelle; es folgte ihm ein Motorrad mit 67 km/h. Beide erwartet ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. Zudem hatte der BMW das vordere Kennzeichen nicht wie vorgeschrieben angebracht, sondern nicht lesbar hinter die Frontscheibe gelegt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs. (hir)

