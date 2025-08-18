Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrer stürzt auf der Flucht vor einem Polizisten

Hagen-Wehringhausen (ots)

Als ein Polizist am Samstag (16.08.2025) am Bodelschwinghplatz auf Streife war, sah er gegen 19.25 Uhr einen 24-Jährigen auf einem E-Scooter. Bereits einige Tage zuvor war der Mann mit seinem Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Deshalb entschied sich der Beamte für eine Kontrolle. Zuvor sprang der Hagener von dem E-Roller und schob diesen, als er den Polizisten bemerkte. Der Mann wurde prompt unfreundlich. Als der Beamte ihn daran erinnerte, dass er bis zum völligen Abbau berauschender Mittel keine Kraftfahrzeuge führen darf, gab er an, dass es ihm "scheiß egal sei und er sich ja jetzt verpissen könne". Er versuchte, mit dem E-Scooter davonzufahren. Der Polizist eilte ihm jedoch nach und hielt ihn an der Oberbekleidung fest. Trotzdem fuhr der 24-Jährige zunächst weiter, bis er mit dem Beamten zu Boden stürzte. Anschließend wollte er sich aus der Fixierung lösen und sperrte sich, bis der Polizist ihm Handfesseln anlegte. Aufgrund des Verhaltens des 24-Jährigen war die Durchführung eines Drogenvortests vor Ort nicht möglich. Der Hagener räumte jedoch den Konsum von Cannabis und Heroin in den vergangenen Tagen ein. Er musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen. Zudem muss sich der Mann aufgrund des Widerstands verantworten. Der E-Scooter wurde durch die Polizei sichergestellt. (arn)

