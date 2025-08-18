Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und 45.000 Euro Schaden

Hagen-Emst (ots)

Am Samstagnachmittag (16.08.2025) stieß ein Transporter gegen einen Mercedes-Benz einer 24-Jährigen, die im Zuge der Kollision leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der erheblichen Schäden abgeschleppt werden.

Der 35 Jahre alte Fahrer des Transporters war um etwa 14.40 Uhr auf der Straße "Am Waldesrand" in Richtung "Wasserloses Tal" unterwegs. Der Dortmunder bog nach links ab und kollidierte hierbei aus bislang ungeklärter Ursache mit der rechten Seite eines Mercedes-Benz GLB, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die 24-jährige Mercedes-Fahrerin wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes leicht verletzt. Kräfte des Rettungsdienstes versorgten die Frau aus Münster vor Ort und brachten sie anschließend für weitere Behandlungen in ein umliegendes Krankenhaus.

Sowohl der Transporter der Marke Citroen als auch der Mercedes-Benz wiesen erhebliche Beschädigungen auf und mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf eine geschätzte Summe in Höhe von 45.000 Euro. (rst)

