Polizei Hagen

POL-HA: Auf parkende Autos geschlagen - Betrunkener landet im Polizeigewahrsam

Hagen-Emst (ots)

Am Sonntag (17.08.2025) schlug ein 42-Jähriger gegen 21:45 Uhr in der Haßleyer Straße auf mehrere geparkte Fahrzeuge ein. Zeugen meldeten den Mann, der darüber hinaus herumschrie und Passanten anpöbelte. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den sichtbar alkoholisierten Mann antreffen. Ein Schaden an den Autos war glücklicherweise nicht erkennbar. Gegenüber den Beamten verhielt er sich aggressiv und uneinsichtig. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell