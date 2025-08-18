Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung: Polizei registriert zwei Vorfälle

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Samstag (16.08.2025) registrierte die Polizei zwei voneinander unabhängige Vorfälle, bei denen es zu gefährlichen Körperverletzungen kam.

Etwa gegen 3.50 Uhr wurden ein 20- und ein 21-jähriger Mann mutmaßlich durch Messer leicht verletzt. Die Freunde hielten sich im Bereich der Springe auf. Dort näherte sich ihnen eine Personengruppe und griff die Männer an. Es kam zu einer Rangelei. Bei der Gruppe handelte es sich um drei bis fünf bislang unbekannte Männer, von denen einer blonde Haare hatte. Die Verletzungen der angegriffenen Männer wurden in einem Krankenhaus behandelt.

Um etwa 4 Uhr wurden Polizeibeamte zum Märkischen Ring gerufen, wo sie einen 18- und einen 19-Jährigen antrafen, die leichte Verletzungen im Bereich des Kopfes aufwiesen. Kurz zuvor hatten sie das Elbersgelände besucht und waren anschließend auf dem Johanniskirchplatz mit einer Personengruppe in Streit geraten. Von einer Person wurden die beiden jungen Männer schließlich getreten und mit Krücken geschlagen. Dem Duo gelang es, in Richtung Märkischer Ring zu fliehen. Der 19-Jährige wurde mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo seine Verletzungen behandelt wurden.

Trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndungen konnten die eingesetzten Polizeikräfte keine verdächtigen Personengruppen antreffen, die mit den aufgeführten Angriffen in Verbindung stehen könnten. Die Ermittlungen zu den verschiedenen Vorfällen dauern an. (rst)

