POL-MA: Eschelbach/Dühren/Rhein-Neckar-Kreis/B39/B292: Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 14:20 Uhr kam es auf der B39/B292 zwischen Eschelbach und Dühren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lastwagen nach bisherigen Erkenntnissen alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und in der Böschung zum Stehen kam. Über die Unfallursache sowie die Schwere der Verletzungen liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Aufräum- und Bergungsmaßnahmen kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Ortskundige werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren

