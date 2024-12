Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Auto und Motorroller

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (18.12.2024), gegen 13:30 Uhr, war ein 58-jähriger Rollerfahrer auf der Frankenthaler Straße in Richtung Rohrlachstraße unterwegs. Ein 61-jähriger Autofahrer fuhr hinter dem 58-Jährigen in gleicher Richtung. Als der 58-Jährige ein vor ihm fahrendes Auto überholte und hierzu nach links ausscherte, kollidierte er mit dem PKW des 61-Jährigen, der zuvor ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

