POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Unfall verursacht

Unter Alkoholeinfluss verursachte eine 53-jährige Frau am Dienstagabend im Ortsteil St. Ilgen einen Verkehrsunfall. Zudem versuchte sie, von der Unfallstelle zu flüchten.

Die 53-Jährige versuchte gegen 17.30 Uhr mit ihrem BMW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße In der Hedelslach in eine Parklücke einzuparken. Dabei stieß sie mit einem Hyundai zusammen und beschädigte diesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Die Fahrerin des Hyundai bemerkte deutlichen Alkoholgeruch bei der BMW-Fahrerin und verständigte die Polizei. Als dies die 53-Jährige realisierte, versuchte sie, davonzufahren. Dieses Vorhaben wurde jedoch von der Hyundai-Fahrerin und weiteren anwesenden Personen vereitelt, indem sie die Frau bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhielten.

Auch die Beamten konnten bei deren Eintreffen deutlichen Alkoholgeruch im Atem der 53-Jährigen feststellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 3,2 Promille. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen die BMW-Fahrerin. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

