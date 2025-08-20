Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall auf Brücke

Mannheim (ots)

Am Dienstag fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Motorrad auf dem linken Fahrstreifen der Kurt-Schuhmacher-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt. Gegen 17:20 Uhr musste der vor ihm befindliche, 38-jährige Fahrer eines VW verkehrsbedingt abbremsen. Aufgrund eines unzureichenden Sicherheitsabstands gelang es dem Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig abzubremsen, weshalb er mit seinem Fahrzeug auf das Heck des VW prallte. Der 46-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

