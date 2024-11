Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Raucherpause mit Folgen

Offenburg (ots)

Heute Morgen war ein guineischer Staatsangehöriger mit einem Nachtzug von Amsterdam in Richtung Freiburg unterwegs. Beim Halt des Zuges im Bahnhof Offenburg gegen 05:25 Uhr stieg der 21-Jährige aus, rauchte eine Zigarette und versäumte es wieder rechtzeitig einzusteigen. Erst als die Türen geschlossen waren und der Zug sich bereits in Bewegung gesetzt hatte bemerkte er es und sprang auf die Puffer zwischen dem Triebfahrzeug und dem ersten Zugabteil. Die Notfallleitstelle der Bahn verständigte die Bundespolizei und der Zug hielt außerplanmäßig im Bahnhof Friesenheim. Dort wurde der 21-Jährige von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Nach Feststellung der Personalien durfte er die Dienststelle wieder verlassen und erhält eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstoßes gegen die Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell