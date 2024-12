Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht vermissten Leon S. (15) und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel:

Die Polizei sucht nach dem vermissten Leon S. (siehe Foto) und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vermisste lebt in einer Jugendwohngruppe im Landkreis Kassel, die er am Samstag, dem 30. November, verlassen hat, um nach Kassel zu fahren. Allerdings kehrte er am Abend nicht zurück und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. In der vergangenen Woche bestand noch Kontakt zu dem Jungen per Messengerdienst, seinen Aufenthaltsort gab er aber nicht preis. Da auch alle Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo im persönlichen Umfeld des 15-Jährigen nicht zu seinem Auffinden führen konnten, bitten die Ermittler nun um Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jungen.

Der 15-Jährige ist 1,50 Meter groß, hat eine kräftige Statur und kurze braune Haare. Bei seinem Verschwinden trug er eine dunkle Jacke, eine graue Jogginghose und Turnschuhe.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell