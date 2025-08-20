PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche unternehmen Abstecher mit gestohlenem Fahrzeug - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Freitag, dem 15.08.2025 verschafften sich gegen 22 Uhr ein 16-jähriger und ein 15-jähriger Jugendlicher unberechtigt Zugang zu einem roten Smart, welcher in der Bürgermeister-Sidler-Straße abgestellt war und entwendeten diesen. Ihre Fahrt endete schließlich gegen 04:00 Uhr bei einer Tankstelle im Edinger Riedweg in Mannheim, nachdem das Fahrzeug auf dem Gelände durch Polizeikräfte gesichtet wurde. Dort wurden der 16-jährige Fahrer und der 15-jährige Beifahrer durch Kräfte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau vorläufig festgenommen.

Die Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden:

Jugendlicher 1:

- 16-jähriger Fahrer

- schwarze kurze Haare

- schlank

- schwarze Jacke

- weißes Shirt

- hellgraue Jeans

- hellgraue Sneaker

Jugendlicher 2:

- 15-jähriger Beifahrer

- dunkelbraune Haare bis zu den Ohren

- schwarzes T-Shirt mit Schriftzug (weiß, rot, blau, schwarz) und Sternen

- schwarze kurze Jogginghose

- schwarze Sneakers

Das Haus des Jugenrechts der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachtes des besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesen Jugendlichen sowie dem roten Smart insbesondere dessen Fahrtweg geben können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174-4444 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christina Schoch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 13:15

    POL-MA: Mannheim: Unfall durch unachtsam geöffnete Fahrzeugtür

    Mannheim (ots) - Um kurz nach 12 Uhr öffnete am Dienstag ein 54-jähriger Paketzusteller die Fahrertür seines Lieferfahrzeugs und setzte ein Stück zurück. Dabei übersah er einen von hinten auf der Straße Auf dem Ried herannahenden 57-jährigen Radfahrer. Dieser konnte nicht mehr der plötzlich öffnenden Fahrertür ausweichen und prallte mit der Schulter gegen das Hindernis. Seine leichten Verletzungen wurden in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren