Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte legen Steine auf Mountainbiker-Track - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde, legten Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag, 09.08.2025, und Sonntag, 10.08.2025, mehrere große Steine auf einer Mountainbike-Strecke in Eberbach ab.

Ein 24-jähriger Mann fuhr am Sonntag, 10.08.2025, den sogenannten Bock'n'Roll-Mountainbike-Trail am Eberbacher Bockberg hinunter. Kurz nach der Kreuzung zum Waldweg Neckarhangweg bemerkte er mehrere große Steine, die mitten auf der Strecke lagen. Er konnte noch rechtzeitig bremsen und so einen Sturz, der ernsthafte Verletzungen zur Folge gehabt hätte, vermeiden. Er war bereits am Vortag, gegen 14 Uhr, die gleiche Strecke gefahren, als die Steine noch neben der Strecke lagen.

Hinweise auf mögliche Täter oder Täterinnen liegen derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt.

Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

