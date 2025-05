Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 89.000 Euro bei Betrugsmasche verloren

Erfurt (ots)

Ein 39-jähriger Mann aus Erfurt wurde am Sonntagnachmittag Opfer eines Betrugs. Gegen 17:30 Uhr erhielt er einen Anruf, bei dem sich ein unbekannter Täter als Mitarbeiter seiner Hausbank ausgab. Unter dem Vorwand, es habe unberechtigte Zugriffe auf sein Konto gegeben, wurde der Mann aufgefordert, mehreren Anweisungen zu folgen, um angebliche Abbuchungen zu stoppen. Tatsächlich autorisierte er mehrere Überweisungen, durch die ein Schaden in Höhe von fast 89.000 Euro entstand. Der Betrug fiel auf, als der Mann die angezeigte Telefonnummer zurückrief. Dabei erreichte er zwar tatsächlich seine Bank, erhielt dort jedoch die Mitteilung, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte.

Geben Sie am Telefon niemals sensible Daten oder Transaktionsnummern preis. Mitarbeitende von Banken werden Sie am Telefon weder zu Überweisungen auffordern noch diese freigeben lassen. Auch wenn auf dem Display eine bekannte oder vertrauenswürdig wirkende Nummer erscheint, kann diese manipuliert sein. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren Sie Ihre Bank über die offiziellen Kontaktinformationen - niemals über die Rückruffunktion Ihres Telefons. (SE)

