LPI-EF: 100.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Sömmerda (ots) - In Sömmerda hatten es unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag auf einen VW abgesehen. Dieser war in der Fichtestraße abgestellt, als sich die Täter näherten. Mit einem Pflasterstein schlugen sie die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und verursachten einen Schaden von etwa 500 Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Am Sonntagmorgen wurde die Beschädigung durch einen Zeugen ...

mehr