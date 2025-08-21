Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Heizungsbrand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 14:40 Uhr kam es am Mittwoch zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ottostraße. Die Feuerwehr löschte den Brand, der im Bereich der Heizungsanlage ausgebrochen war und diese auch in Mitleidenschaft zog. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht abgeschätzt werden. Das Feuer und der Rauch beschränkten sich auf den Heizungsraum. Eine Anwohnerin, welche während des Brandes aus dem Gebäude eilte, wurde wegen einer möglichen Rauchgasintoxikation medizinisch begutachtet. Nach aktuellem Stand blieb sie aber unverletzt. Während der Löscharbeiten musste die Ottostraße, eine Sackgasse, für den Verkehr gesperrt werden. Die genaue Brandursache ist bis dato unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell